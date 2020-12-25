صندوق النقد الدولي يُعلّق على خفض الدينار العراقي وموازنة 2021

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بعثة صندوق النقد الدولي بالعراق قولها، إنها ترحب بـ"موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021"، مبينة أنه "يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".وأضافت البعثة أن "تنفيذ إصلاحات مالية مهمة وتخفيض سعر صرف العملة تشكل خطوات بالغة الأهمية".وتابعت البعثة: "مستعدون لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية".