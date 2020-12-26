الرشيد: إيقاف عمليات الإيداع والسحب لحسابات التوفير

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تقرر ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية الثالث من كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية"، مبينا ان "الايقاف يشمل حسابات التوفير فقط ولاغراض تطبيق الحسابات".واضاف انه "تم توجيه فروع المصرف بالتعامل مع حالات السحب الاضطرارية خلال الفترة المذكورة بالمرونة المناسبة"، مؤكدا ان "هذا الاجراء معمول به نهاية كل عام مع استمرار العمل بالحسابات الاخرى".