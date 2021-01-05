العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل، الثلاثاء، عن اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية.





وقالت العمل في بيان مقتضب لها، إنه "تم اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الأولى لعام 2021".