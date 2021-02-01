المالية النيابية: حسم العقود والمناقلات وحصة الإقليم خلال اليومين المقبلين

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن خلال اليومين المقبلين سيتم حسم موضوع العقود والمناقلات وحصة إقليم كردستان.



وأوضح مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "سيتم خلال اليومين المقبلين حسم القضايا المؤجلة في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية".

وأضاف أنه "سيتم حسم موضوع العقود والمناقلات وموازنة اقليم كردستان"، مبينا أن "هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تتعلق بهذه القضايا، ولكن لا يمكن التصريح عنها بشكل دقيق حاليا".

ولفت الصفار الى أن "اللجنة المالية النيابية اكملت مناقشة المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وبدأت مناقشة المواد الإضافية"، لافتا الى أنه "تم ذلك خلال اكثر من 37 جلسة تضمنت اكثر من 150 استضافة".