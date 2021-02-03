"أوبك+": لن نصدر توصية بخصوص سياسة الإنتاج

وقالت مسودة البيان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة "متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021".من جهته، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم، إن موسكو تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.وأضاف ألكسندر نوفاك أنه من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين في ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، وفقا لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي".