شمول خمس مناطق من بغداد بمشاريع صندوق إعادة الإعمار

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، عن شمول خمس مناطق في العاصمة بمشاريع الصندوق من بينها المحمودية والطارمية.



وذكرت المحافظة في بيان، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، عقد مع رئيس مجلس صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب محمد العاني، اجتماعا لمناقشة وضع المشاريع المعدة من قبل الصندوق والمحافظة وآلية تنفيذها في مناطق اطراف العاصمة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع جاء لغرض الشروع بتنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق التي تضررت بفعل العمليات الارهابية التي كانت تنشط في مناطق اطراف"، لافتا الى "الاتفاق مع مجلس امناء الصندوق، على تقسيم الاعمال والمشاريع على المناطق التي تعرضت لضرر الارهاب، وتم تثبيت من خلالها حصة الصندوق، وحصة المحافظة فيها من تلك المشاريع".

وأشار الى أن "المناطق المشمولة بمشاريع صندوق اعمار المناطق المحررة هي كل من المدائن، والمحمودية، وابو غريب، والتاجي، والطارمية"، مبينا ان "لدى محافظة بغداد مشاريع خدمية منجزة، وأخرى قيد الانجاز، وهناك مشاريع قيد الاحالة للتنفيذ".