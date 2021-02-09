نائب رئيس البرلمان يدعو لتوزيع تخصيصات الموازنة بشكل عادل ومنصف

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة إقرار الموازنة وتوزيع التخصيصات بشكل عادل ومنصف.



وقال مكتب الحداد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "ترأس جانباً من إجتماع اللجنة المالية النيابية بخصوص مناقشة قانون الموازنة الإتحادية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، حيث دعا إلى ضرورة إقرار الموازنة وتوزيع التخصيصات بشكل عادل ومنصف".

وأضاف الحداد "تم اقتراح إلغاء فقرة تخفيض الرواتب والإستقطاع الضريبي للموظفين والمتقاعدين من قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 والبحث عن البدائل الأخرى في أبواب الصرف داخل الموازنة، وتحريك السوق العراقي وتشجيع الإنتاج وتنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية لتوفير فرص العمل".

وفيما يخص حصة أقليم كردستان، أكد الحداد على أهمية ان "تكون الموازنة عادلة وتلبي حاجات المواطنين في جميع محافظات العراق، ويجب التعامل مع ملف حصة الأقليم في إطار الدستور وعلى أساس الإتفاقيات النفطية بين بغداد وأربيل".