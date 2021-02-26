العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني العالمي

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها علي علاوي "شارك في حلقة حوارية لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والتصنيف الائتماني للعراق عبر الفيديو كونفرانس ضمت خبراء ومختصين من وزارتي المالية والنفط وممثلي عن البنك المركزي"،وناقش الحوار، وفقا للبيان "التطورات الاقتصادية والمالية والتصنيف الائتماني للعراق والعوامل التي ساهمت بالحفاظ على التصنيف الائتماني عند درجة 𝗕� و التاكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب وكالة ستاندرز ان بورز S&P".وأشار البيان إلى، أن "الحوار ناقش أيضاً مساهمة تغيير سعر الصرف في تخفيف الضغط على الإحتياطيات الأجنبية وعزز من قدرة وزارة المالية على توفير التمويل المحلي وتعافي اسعار النفط الخام في بداية عام 2021 مقارنة عما كانت عليه في عام 2020".