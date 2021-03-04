لجنة نيابية تحذر من "الانكشاف الكبير" للموازنة وتدعو لإنشاء صندوق سيادي (وثيقة)

وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تحذر من الانكشاف الكبير للموازنة العامة على ايرادات النفط بسبب التقلبات الدورية لأسعار النفط في الاسواق العالمية"، مبينة أن "الاقتصاد العراقي يمر دوريا بمأزق مالي حاد يشل كافة القطاعات الاقتصادية مولداً ركوداً اقتصادياً طويلاً".وأشارت الخزاعي الى "تجارب دول الخليج في حل هذه المعضلة منذ سنوات بعد انشاء صناديق ثروة سيادية متعددة الاهداف ونجاح تلك الدول بالتعايش مع تقلبات اسعار النفط دون تأثر اقتصاداتها المحلية بالصدمات الخارجية".ومن اجل تجنب صدمات اسعار النفط والحفاظ على استقرار الايرادات لحماية النشاط الاقتصادي، دعت الخزاعي وفقاً للبيان، الى "البدأ فوراً بإنشاء صندوق سيادي متعدد الاغراض تودع فيه الوفرة النفطية المتحققة جراء ارتفاع اسعار النفط السوقية الى ما يفوق السعر المثبت في الموازنة الاتحادية، ويتضمن ثلاثة صناديق؛ الاول يعنى بالاستقرار ويحتفظ بجزء من الوفرة المالية النفطية ويستخدم لتعويض انحسار الايرادات النفطية اوقات الازمات للحفاظ على استقرار الايرادات وضمان التمويل المريح للنفقات الحكومية".وبينت، أنّ "الصندوق الثاني يختص بالاستثمار حيث يحتفظ بجزء محدد من الوفرة المالية ويتم استثمار ايرادات هذا الصندوق في اوراق مالية مضمونة لضمان حقوق الاجيال في الثروات النفطية الناضبة"، موضحة أن "الصندوق الثالث يتعلق بالديون ويمول ايضا من الوفرة المالية لأجل اطفاء الديون السيادية وتخفيف اعباء اقساط وفوائد الدين الخارجي على النفقات العامة سنوياً، ويتم تجميد هذا الصندوق بعد تصفير الديون السيادية".