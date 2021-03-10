العراق في المرتبة 38 بجدول اكبر احتياطيات العالم بالذهب

وقال المجلس في جدوله لشهر آذار ، ان حيازة البنوك المركزية للدول الـ 100 المدرجة في الجدول بلغت 35.244 الف طن".مبينا ان الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى في أكبر احتياطي تمتلكه من الذهب وبمقدار 8.133 الف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.362 الف طن ومن ثم يأتي صندوق النقد الدولي وبمقدار 2.814 الف طن وتأتي ايطاليا رابعا وبمقدار 2.451 الف طن، فيما تذيلت القائمة اليمن بمقدار 1.6 طن تسبقها هايتي بمقدار 1.8 طن".واضاف ان "العراق ما زال يحافظ على المرتبة 38 عالميا والخامس عربيا بأكبر احتياطي للذهب وبواقع 96.3 طنا وهو يمثل 10% من باقي الاحتياطيات الاخرى"، مشيرا الى ان "اخر شراء للذهب من قبل للعراق كان في شهر أيلول عام 2020 وبكمية تبلغ 0.1 طن".واشار الى ان "أبرز المشترين للذهب خلال هذا الشهر هما اوزبكستان وبمقدار 8.1 طن وكازخستان وبمقدار 2.8 طن فيما كان أبرز البائعين تركيا وبمقدار 17.2 طن وروسيا بمقدار 3.1 اطنان".يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.