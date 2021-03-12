تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الجمعة.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,430,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 119,42 دولار

100 باوند 139,47 دولار

100 دولار 757,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1711,10$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 69,22 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 65,60 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 146,000سعر شراء الدولار 145,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,430,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 119,42 دولار100 باوند 139,47 دولار100 دولار 757,10 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1711,10$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 69,22 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 65,60 دولار