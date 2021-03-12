أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 146,000
سعر شراء الدولار 145,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,430,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 119,42 دولار
100 باوند 139,47 دولار
100 دولار 757,10 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1711,10$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 69,22 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 65,60 دولار