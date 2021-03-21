ارتفاع الصادرات النفطية العراقية الى الولايات المتحدة

وذكرت الإدارة في تقرير أن متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغ 4 ملايين و370 الف برميل يوميا منخفضا بمقدار 364 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4 ملايين و734 الف برميل.وبينت ان أميركا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 165 ألف برميل يوميا مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 141 الف برميل يوميا.ولفتت الى ان الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت معظمها من كندا وبمعدل بلغ 3,448 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 308 ألف برميل يوميا، ثم المكسيك بمعدل 278 الف برميل يوميا.واشارت الإدارة إلى أن كمية الاستيرادات الاميركية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 127الف برميل يوميا ومن نيجيريا بلغت بمعدل 44 الف برميل يوميا”.