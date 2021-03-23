متحدث: الحكومة تراقب الأسعار وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش ارتفاع أسعار السلع بالأسواق"، مشيراً الى أن "الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي".وأضاف أن "مجلس الوزراء قدم توصية لوزارتي الداخلية والعمل لمعالجة ظاهرة التسول في الشوارع".وفي شأن آخر، قال ناظم إن "قمة عراقية مصرية أردنية ستعقد في بغداد"، مؤكداً أن "القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان".