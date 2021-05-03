المالية النيابية تعلن قرب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، قرب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ فقرات الموازنة، مبينة أنها تضم جميع الأطياف الموجودة في الكتل السياسية.



وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة المالية تعتزم بعد اقرار الموازنة ونشرها في جريدة الوقائع العراقية، تشكيل لجنة من اعضائها ومن مختلف الاطياف الموجودة في الكتل السياسية لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة العراقية 2021".

وأضاف، أن "هذه اللجنة ستتابع جميع فقرات الموازنة سواء في الجانب التشغيلي بالموازنة او الجانب الاستثماري وحتى قضية اقليم كردستان"، لافتا الى أنه "خلال الايام المقبلة سيتم تشكيل هذه اللجنة من أجل البدء بالعمل الرسمي ومتابعة تنفيذ الموازنة من خلال وزارة المالية والدوائر المحيطة بها".

ودخلت الموازنة حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية، في 18 نيسان الماضي، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها يوم الثامن من الشهر ذاته.