أسعار صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,17 دولار
100 باوند ⬅️ 141,73 دولار
100 دولار ⬅️ 839,39 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1866,44 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,79 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,45 دولار
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