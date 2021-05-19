أسعار صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق العراقية، لليوم الاربعاء.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,17 دولار

100 باوند ⬅️ 141,73 دولار

100 دولار ⬅️ 839,39 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1866,44 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,79 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,45 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 122,17 دولار100 باوند ⬅️ 141,73 دولار100 دولار ⬅️ 839,39 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1866,44 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,79 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,45 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ