البنك المركزي يحقق عوائد إضافية في الفصل الأول من عام 2021

حقق البنك المركزي العراقي، عوائد إضافية في استثماراته خلال الفصل الاول من العام ٢٠٢١ قياسا بالفصل الرابع من العام الماضي.

المكتب الإعلامي للبنك قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جاء ذلك نتيجة لتبنيه مبدأ الإدارة الذاتية للاستثمارات ضمن جهوده في اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاستثمارات التي تتيح مرونة وسيطرة أكبر مستفيدة من منصات التداول الإلكترونية التي يمتلكها هذا البنك، وتدريب كوادر فنية متخصصة للعمل عليها".

واضاف البيان ان "العمل وفق الاليات والممارسات اعلاه حقق عوائد إضافية ناتجة عن فارق التفاوض على أسعار الفائدة مع المراسلين بنسبة تجاوزت 1% من إجمالي العوائد المتحققة على استثمارات هذا البنك للفصل الاول من العام 2021".