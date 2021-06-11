النفط يواصل ذروة اسعاره في عامين رغم انخفاضه نسبيا

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.2% عند 72.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.2% مسجلة 70.16 دولار للبرميل.ورغم ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، أكد محللون لدى "إيه إن زد" أن الحالة المرورية في الطرق في أمريكا الشمالية وأوروبا تعود إلى مستويات ما قبل أزمة "كورونا".وأضاف المحللون أن سوق وقود الطائرات يظهر إشارات تفيد بالتحسن، إذ ارتفعت الرحلات الجوية في أوروبا 17% في الأسبوعين الماضيين.