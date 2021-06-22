وزير المالية يتحدث عن الورقة البيضاء

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الثلاثاء، أن الورقة البيضاء تهدف لتصحيح الأداء المؤسسي وتقديم أجود المشاريع.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عقد اجتماعاً مع فريق تنسيق تقييم الأداء المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي ضم نائب الأمين العام لمجلس الوزراء جاسم محمد حميد ورياض فاضل محمد رئيس فريق تنسيق تقييم الأداء المؤسسي وطيف سامي وكيل الوزارة ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية".

وأضاف البيان أن "وزير المالية تناول خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤيتها المستقبلية الهادفة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من دوائرها لمؤسسات الدولة كافة ولمختلف شرائح المجتمع".

وأشار وزير المالية وفقاً للبيان إلى أن "مبدأ عمل ومهام الوزارة ودوائرها قد شهد تطوراً ملحوظاً من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية ذات الجودة العالية، وهي مستمرة بخطوات تصاعدية نحو الارتقاء بمستوى المهام الموكلة إليها".

وتابع البيان أن "تقديم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي المتمثلة بالورقة البيضاء، التي تهدف في مجملها لتصحيح الأداء المؤسسي الهادف الى تقديم أجود المشاريع وتحسين مستوى الخدمات التي تصب في صالح أبناء الشعب العراقي".