المالية: نتجه نحو سياسة تعظيم الإيرادات غير النفطية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير المالية علي علاوي، ترأس اليوم، جلسة متابعة تنفيذ مشروعات الورقة البيضاء بحضور مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للجنة الاصلاح الاقتصادي علاء الساعدي ووكيل الوزارة ومستشاري وزير المالية وعدد من المدراء العامين، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي أقرتها خطة الإصلاح المالي والإقتصادي، المتعلقة بمحور النفقات الحكومية، والمتضمنة مشروع تقليص الفجوة في عجز الموازنة العامة عند مستويات آمنة".وأشار إلى "مناقشة مشروع الانفاق العام والعمل نحو توجيهه لتعزيز الجانب الاستثماري ذات المردودات الايجابية لصالح مجمل الاقتصاد الوطني".وناقش الأجتماع، وفق البيان، "دراسة الدعم الحكومي للشركات العامة وتركيز الدعم بأتجاه القطاعات والشركات المنتجة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي".وأكد وزير المالية، "مواصلة الجهود والعمل بأتجاه تعظيم الايرادات غير النفطية والتوجه نحو تخفيف النفقات المالية التي تتحملها موازنة الدولة نتيجة أعباء الدعم المالي للشركات العامة ذات النسب العالية، التي تلقي بظلالها من أثار سلبية على تنمية وتطوير باقي القطاعات المنتجة".