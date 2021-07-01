بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن فتح الحسابات المصرفية

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المصرف الغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب اكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف زبونك واتخاذ اجراءات العناية الواجبة".وجدد المصرف تأكيده على الالتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفير والجاري.واوضح البيان ان "البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات ولا حاجة لانتظار صحة صدورها فيما تعتمد هوية الاحوال المدنية او جواز السفر او بطاقة السكن او تأييد السكن لمن لم تصدر لهم بطاقة موحدة".