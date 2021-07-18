النفط توضح بشان عمل محطات تعبئة الوقود خلال العيد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن خطة لتجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود خلال العيد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، ترأس اجتماع العمليات القيادي الخاص بمتابعة تجهيز المشتقات النفطية والوقود للمواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات توليد الطاقة الكهربائية".

وبحسب البيان، قال يونس إن "الوزارة أعدت خطة وقودية أثناء فترة عيد الأضحى المبارك لتأمين احتياجات المواطنين من وقود البنزين واحتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود"، مشيراً الى أن "محطات تعبئة الوقود مستمرة بالعمل وفق ساعات العمل المقررة لها".

واضاف، أنه "تم خلال الاجتماع ايضاً "وضع خطة مستقبلية قريبة جداً لزيادة ورش نصب واضافة منظومة الغاز السائل للمركبات بعد أن شهدت عملية اضافة المنظومات زيادة ملحوظة لجدواها الاقتصادية ومحافظتها على البيئة"، منوها بأنه "بالمقابل ستعمل الوزارة بزيادة منافذ التجهيز الخاصة بالغاز السائل للمركبات بالتزامن مع زيادة الطلب على تركيب المنظومة".