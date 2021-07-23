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مستشار حكومي يكشف تطورات مهمة تخص "الاتفاقية الصينية"

اقتصاد

2021-07-23 | 12:00
مستشار حكومي يكشف تطورات مهمة تخص "الاتفاقية الصينية"
4,642 مشاهدة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، اليوم الجمعة، عن وجود "مشاريع كبرى" ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية التي وقعت عام 2019.

وقال عبد اللطيف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "جميع المشاكل القانونية قد حلت وأن ايداع أموال العراق، التي هي مبالغ 100 ألف برميل يوميا، بدأ في الصندوق السيادي خلال اليومين الماضيين"، مبيناً أن "قيمة 100 ألف برميل نفط، ستودع في الصندوق، وتوظف هذه المبالغ في العمران".

وأضاف، أن "هنالك 4 مشاريع كبرى سيتم تسخيرها في الاعمار، وهي بناء 91 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر بقيمة ما يقارب 8 مليارات دولار، فضلا عن اعمار مطار الناصرية الذي بدأ وضع حجر الاساس فيه، إضافة إلى بناء 1000 مدرسة في كل العراق، وكذلك تنفيذ مشاريع المجاري في أربع مناطق في العاصمة بغداد من خلال هذه الاتفاقية".

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، أن "الاتفاقية مفتوحة لحين طلب أي طرف من الاطراف توقفها".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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