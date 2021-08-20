أسعار صرف الدولار في بورصة العراق

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة العراق، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148.250 ديناراً .

فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار