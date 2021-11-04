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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2021-11-04 | 03:45
2,179 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
وسجلت أسعار بيع الدولار 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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