"أوبك": توقع فائضا في المعروض النفطي العام المقبل

وقال باركيندو خلال مؤتمر في أبوظبي انه "سيبدأ الفائض بالفعل في كانون الاول المقبل، هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية".وأضاف في حديثه للصحفيين على هامش المؤتمر أن "أوبك" لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي".وقلصت "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام الجاري بواقع 330 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.وتأتي المخاوف من تراجع الطلب في وقت يتوقع فيه زيادة المعروض.