حديث جديد للبنك المركزي بشأن "سعر الصرف"- عاجل

أكد البنك المركزي العراقي، الأحد، أن سعر صرف الدولار مستقر، مشيراً الى عدم وجود نوايا لتغييره.

وقال مصدر مخوّل بالبنك المركزي في بيان، "لا توجد أية نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية".

وأضاف أن "النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم".

ودعا المصدر الى "عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر"، مؤكداً أن "البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي".

يُذكر أن مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي، أمس السبت، وتم التداول في مختلف الأمور المتعلقة بالشؤون الرقابية على القطاع المصرفي وقضية تعديل سعر الصرف.