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الكشف عن عدد العراقيين الذين يعانون من "قلة الغذاء"

اقتصاد

2022-03-08 | 12:03
الكشف عن عدد العراقيين الذين يعانون من "قلة الغذاء"
2,479 مشاهدة

كشف مركز اقتصادي مختص، الثلاثاء، عن وجود قرابة مليونين عراقي يعانون من "قلة الغذاء".

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان، إن "هناك قرابة 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء في العراق وذلك بحسب اخر احصائية رسمية صادرة عن ممثل برنامج العالمية WFP في العراق وبحسب تقديرات نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج".
 
وأضاف أن "نسبة 2 مليون قابلة للزيادة للضعف في ضل الازمة الغذائية الحالية في العالم والعراق"، مشيراً الى أن "البلاد تعاني من نقص المواد الغذائية بسبب عدم تخصيص المبالغ المالية الكافية لتجهيز مواد ومفردات البطاقة التموينية وبسبب فوضى الاسواق العراقية".
 
وأشار الى أن "الحكومة العراقية السابقة والحالية ترصد المبالغ المخصصة لدعم مفردات البطاقة التموينية وتوزع على 6 اشهر فقط بدلا من 12 شهر"، موضحاً أن "نسبة 7 في المئة من العوائل العراقية تبنت استراتيجيات التأقلم مع شحة الغذاء المشابهة لفترات الطوارئ والحروب واغلب الفقراء وذو الدخل المحدود يعانون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية".

وبين الحلو ان "اسعار الغذاء كانت في ارتفاع متصاعد في الاشهر السابقة لاسباب عديدة تتعلق بوضع فيروس كورونا في العالم وشحة المياه ومشاكل الزراعة والزيادة في نسب نفوس في العالم"، مشدداً بالقول "تفاقمت اسعار الغذاء واستمر الصعود في الايام الاخيرة بسبب الحرب الجارية الان بين روسيا واوكرانيا والتي تسبب بارتفاع مهول في اغلب أسعار المواد الغذائية في العالم".
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