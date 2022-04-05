البنك المركزي يعلن نجاح المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان

وذكر البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "آلية إصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية أسهمت بزيادة جدية للمقاولين والمتعاقدين في تنفيذ المشاريع وحماية المؤسسات الحكومية من التعاقد مع الشركات الوهمية والحد من قدرتها على الوصول إلى المشاريع المراد تنفيذها"، داعياً "مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى الاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية وصحة صدور أي خطاب صادر عن المصارف العاملة في العراق".وأضاف أن "منصة خطابات الضمان أنجزت إصدار أكثر من (30) ألف خطاب تتجاوز قيمتها (9) ترليون دينار خلال عام 2021"، مؤكداً "نجاح إستراتيجية البنك المركزي في تنظيم إصدار خطابات الضمان وزيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخطابات الصادرة عن المصارف التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك المركزي العراقي".وتابع أن "إنشاء المنصة الإلكترونية لتسجيل خطابات الضمان الصادرة عن المصارف المرخصة لصالح القطاعات الحكومية والخاصة، يأتي ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتطوير العمل المصرفي، وتنظيم آلية إصدار وتجديد خطابات الضمان بناءً على الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات والتصنيف الائتماني للمصارف المصدّرة، والحد من عمليات الاحتيال والتزوير".