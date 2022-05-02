اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147750 ديناراً لكل 100 دولار.