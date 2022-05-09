ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية في ألمانيا.. كيف بالعراق! (فيديو)

وليس العراق ببعيد عن ارتدادات أزمة الحرب هذه، إذ يحذر مراقبون من انعكاسات سلبية قد تفاقم أزمة الغذاء خلال خلال العامين المقبلين.وتشير مؤشرات الغذاء، إلى أن العالم سيشهد خلال 2023 و 2024 ارتفاعاً كبيراً في المواد الغذائية وذلك لعدة أسباب منها لم يتم حصاد الزرع لعام 2022 في اوكرانيا وهو محصود لغذاء عام 2023 وبسبب عدم الحصاد لم يتم زرع عام 2023 ليكون حصاده لسنة 2024، وبالتالي ستكون هناك أزمة مركبة، وفق مراقبون.وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.و تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 60 فى المائة من الإمدادات العالمية من زيت عباد الشمس وثلث صادرات القمح بينما واصلت روسيا شحن بعض القمح، توقفت الصادرات الأوكرانية تقريبًا منذ بدأ الحرب.وكانت تحذيرات قد تصاعدت من أن يتسبب ذلك الصراع في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجاعة شديدة.وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت “أعلى المستويات على الإطلاق” في مارس/ آذار المنصرم عندما عرقل الصراع في أوكرانيا صادرات القمح والحبوب.