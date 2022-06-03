ووفقا لشركة الاستثمار Clarksons Platou Securities، تبلغ كلفة شحن ناقلة غاز طبيعي مسال الآن 120 ألف دولار في اليوم، بزيادة 50% عن العام الماضي.وسيشكل ذلك ضغوطات جديدة على سوق الغاز الأوروبية، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة استيراد الغاز المسال عبر الناقلات.وأشارت الصحيفة إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم تقليل اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022 واستيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال.كذلك أشارت إلى أن كبار التجار في العالم يتدافعون للعثور على ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال قبل حلول فصل الشتاء، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تغييرات في طرق الطاقة في العالم.