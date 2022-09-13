ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 353 ألفاً و790 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 404 آلاف و320 ديناراً عدا أجور الصياغة.