مصرف الرشيد يعلن عناوين مراكز اصدار البطاقات في بغداد والمحافظات

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن المراكز الخاصة باصدار البطاقات الجديدة اضافة الى انجاز استبدال البطاقات وتغير رقم الهاتف .





محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)

المنطقة الجنوبية( البصرة- فرع العشار/ الناصرية فرع اريدو / ميسان فرع الكرامة).



المنطقة الوسطى( واسط /فرع واسط/ النجف فرع الروضة / كربلاء فرع كربلاء / بابل فرع الحلة / السماوة فرع السماوة)



المنطقة الشمالية

الموصل / فرع الجزيرة

كركوك/ فرع عرفة



المنطقة الغربية

الانبار / فرع حديثة

الفلوجة/ عامرية الفلوجة



ديالى / فرع شنونا

تكريت / فرع شيشين

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، كافة زبائن المصرف اعتماد المواقع ادناه للمراجعة:محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)المنطقة الجنوبية( البصرة- فرع العشار/ الناصرية فرع اريدو / ميسان فرع الكرامة).المنطقة الوسطى( واسط /فرع واسط/ النجف فرع الروضة / كربلاء فرع كربلاء / بابل فرع الحلة / السماوة فرع السماوة)المنطقة الشماليةالموصل / فرع الجزيرةكركوك/ فرع عرفةالمنطقة الغربيةالانبار / فرع حديثةالفلوجة/ عامرية الفلوجةديالى / فرع شنوناتكريت / فرع شيشين