أسعار النفط.. برنت لأقل من 85 دولاراً وغرب تكساس يواصل التراجع

وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش.فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3% وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.ارتفع الخامان بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعد ارتفاع واردات الصين من الخام بنسبة 4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.وقالت مصادر تجارية ومحللون إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40% في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول.