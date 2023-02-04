أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وبحسب مختصون، فأن سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 421 ألف دينار، وسعر الشراء 417 ألف دينار في أسواق الجملة بالعاصمة ‍‍بغداد.كما ان سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا عند 391 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 387 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 ألف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و400 ألف دينار.