المالية تنشر اسس الموازنة الاتحادية 2023

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيان الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ والتي تشمل اسس اعداد الموازنة تحديات الموازنة ومحددات الاستجابة واولويات البرنامج الحكومي واسس تقدير الموازنة الاتحادية والايرادات العامة ونسبة العجز.

بيان اسس الموازنة الاتحادية 2023 ادناه: