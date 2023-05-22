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أسعار النفط ترتفع مع تراجع الدولار.. برنت يلامس عتبة الـ76 دولاراً
اقتصاد
2023-05-22 | 01:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
643 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وخفض المعروض من كندا ومنتجي أوبك+، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولا، 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.84 دولار.
ارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو حزيران والتي تنتهي في وقت لاحق اليوم الاثنين خمس سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية وسط توقعات من المستثمرين بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو. وتراجع العملة الخضراء يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتعهدت دول مجموعة السبع يوم السبت في الاجتماع السنوي لزعمائها بتعزيز الجهود لمواجهة التفاف موسكو على الحد الأقصى لسعر النفط الروسي وذلك "بالتوازي مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية".
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