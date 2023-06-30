خلال 2022.. دول عربية بين الأكثر إنتاجاً للغاز الطبيعي

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارة قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في 2022، مستحوذة على 24.2% من الإمدادات العالمية، تليها روسيا رغم انخفاض إنتاجها بسبب الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية.وعلى أساس سنوي، شهدت قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في 2022 انخفاض الإمدادات من دولتين فقط، وهما روسيا والجزائر، وفق بيانات معهد الطاقة، الذي ينشر المراجعة الإحصائية السنوية للطاقة العالمية لأول مرة.وبصفة عامة، انخفض إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز بنسبة 0.2% إلى 4.053 تريليون متر مكعب في عام 2022، مقارنة بـ4.044 تريليون متر مكعب في عام 2021.وجاء ذلك، مع انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي عالميًا بنحو 3.1%، ليصل إلى 3.941 تريليون متر مكعب خلال 2022، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.وجاء ترتيب أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي، وفق الآتي:1.الولايات المتحدة: 978.6 مليار متر مكعب2.روسيا: 618.4 مليار متر مكعب3.إيران: 259.4 مليار متر مكعب4.الصين: 221.8 مليار متر مكعب5.كندا: 185 مليار متر مكعب6.قطر: 178.4 مليار متر مكعب7.أستراليا: 152.8 مليار متر مكعب8.النرويج: 122.8 مليار متر مكعب9.السعودية: 120.4 مليار متر مكعب10.الجزائر: 98.2 مليار متر مكعب.