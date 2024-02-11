المرة العاشرة منذ 13 عامًا.. استيراد أمريكا من نفط العراق "صفر" مع حلول شباط

وبينما استوردت أمريكا في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي مامعدله 205 الاف برميل يوميًا، دشنت الولايات المتحدة الأسبوع الأول من الشهر الجديد بـ"صفر استيراد" من النفط العراقي، لأول مرة منذ عامين و4 أشهر.وتعد هذه المرة هي المرة العاشرة فقط التي تأتي فيها استيرادات الولايات المتحدة من النفط العراقي بقيمة "صفر"، منذ 13 عامًا، أي منذ عام 2010.