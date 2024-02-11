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يعادل اقتصاد العراق وليبيا!.. جورجيفا: الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يوفر 336 مليار دولار

اقتصاد

2024-02-11 | 03:12
يعادل اقتصاد العراق وليبيا!.. جورجيفا: الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يوفر 336 مليار دولار
816 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

أعربت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي كونه يتسم بالمتانة على نحو مدهش رغم حالة الضبابية الراهنة، متوقعة أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024.

وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، "ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين".

وتوقعت غورغييفا أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، لكنها شددت على ضرورة عدم إعلان النصر قبل الأوان.

وقال إن آفاق النمو العالمي لا تزال على المدى المتوسط عند نحو 3 بالمئة مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8 بالمئة.

وحول تأثير الصراع في غزة، حذرت كريستالينا غورغييفا، من أن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأوضحت قائلة: "تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر".

وقالت إن الصراع يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.
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