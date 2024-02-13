ما فقده يغطي رواتب العراق 4 أشهر.. ماسك "أكبر الخاسرين" منذ مطلع 2024

وخسر مارك خلال الـ43 يوما الماضية، اكثر من 20 مليار دولار لتنخفض ثروته إلى 209 مليارات دولار، وجاء بعده مباشرة من حيث الخسارة براجوجو بانجستو، الذي انخفض صافي ثروته بمقدار 9.05 مليار دولار إلى 22 مليار دولار.وتعد سيدة الاعمال الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز ثالث أكبر الخاسرين من المليارديرات، حيث بلغت خسائرها الصافية 8.42 مليار دولار.وتبلغ خسارة ايلون ماسك وحده، مايكفي لرواتب جميع موظفي العراق لـ4 أشهر.