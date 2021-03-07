سياسي: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق أعادت للبلاد مكانتها الدولية

وقال الشماع خلال حديثه لـ السومرية، إن "زيارة البابا أعادت للعراق مكانته الدولية، والاهتمام العالمي بأهمية العراق سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وسوف تفتح آفاق الحج الواسع من العالم الى اور".وشدد على ضرورة "استغلال تلك الأبعاد بما يتناسب مع مصلحة البلد على جميع الأصعدة، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية".وأشار إلى أن "ما يعكر الأجواء في العراق هي خلافات الشخصيات السياسية التي تحاول اقحام المكونات في صراعاتها على السلطة".