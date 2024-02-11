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في غزة.. بيانات صادمة لأهم إحصائيات الحرب

الساحة الفلسطينية

2024-02-11 | 14:01
في غزة.. بيانات صادمة لأهم إحصائيات الحرب
المصدر:
روسيا اليوم
647 مشاهدة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي" ارتكب 2438 مجزرة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ 35176 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن "عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 28176، بينهم 12300 شهيد من الأطفال، و8400 من النساء، و340 شهيداً من الطواقم الطبية، و46 من الدفاع المدني، و124 من الصحفيين".

وأشار إلى أن "7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، و67784 مصابا، و11000 جريح بحاجة للسفر للعلاج".

وأكد أن "نحو 10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و700000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، بالإضافة إلى 60000 سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية".

ولفت إلى أن "هناك 350000 مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية".

وأعلن المكتب عن "10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم"، مشيرا إلى مليوني نازح في قطاع غزة، فيما أوضح أن بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.

ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب يومها الـ128، على وقع تكثيف "القوات الإسرائيلية" استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.
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