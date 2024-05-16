طلب أممي بدخول المساعدات براً لتفادي المجاعة في غزة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "المسارات البرية إلى غزة هي الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لتوصيل المساعدات إلى القطاع".

وأضاف أن "دخول المساعدات برا هو المسار الأسرع والأكثر وضوحا لتجنب أهوال المجاعة في غزة".

الى ذلك، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، "المجاعة في غزة خطر وشيك".

ولفت الى أن "العملية الإنسانية في غزة عالقة ولا يمكن التخطيط لها منذ الهجوم الإسرائيلي على رفح"، مضيفا "لم يبق أي مخزون من المواد الغذائية في جنوب غزة وإدخال الوقود شبه مستحيل".