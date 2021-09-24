نائب يكشف عن قيام جهات بتهديد المواطنين بشأن الانتخابات في احد اقضية ديالى

وفي ما يلي نص رسالة بعثها التميمي وحصلت السومرية نيوز على نسخة منها:الى دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، واللجنة الامنية العليا للانتخابات، ابلغكم بأن هناك مليشيات مسلحة تعمل على التهديد والضغط على المواطنين في قضاء الخالص وناحية العظيم ومحيطهما.هذه المليشيات تسعى لفرض الامر الواقع على المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، لاختيار شخصيات معينة، تدعمها تلك المليشيات.تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية حماية المواطنين الناخبين، ومسؤولية حماية التجربة الديمقراطية، وكذلك مسؤولية فشلها لا سامح الله، او مصادر حق الناخبين في الادلاء بصوتهم بحرية ودون تدخل اي جهة غير قانونية.ان تلك المحاولات التي لا تمت للديمقراطية والنزاهة وتضرب الامن الانتخابي، وتؤثر على حياة الناس واختياراتهم، ما هي الا محاولات بائسة الغاية منها التأثير على سير اليوم الاهم وهو يوم الانتخابات.ادعو رئيس الوزراء واللجنة الامنية لاتخاذ كامل الخطوات التي تبعد هذه المليشيات، وتمنع استغلال الانتخابات لتحقيق الامور الشخصية والحزبية.يتطلع اهالي الخالص والعظيم، لاستقرار مناطقهم وامنها والمشاركة الفعالة والحقيقة، وعلى الجميع فهم ان من حق الناس اختيار ماذا يريدون وان لا يتم اجبارهم بأي شكل من الاشكال.