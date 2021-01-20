بالفيديو اهـالي ابو دشير يتهمون دائرة كهرباء الكرخ بابتزازهـم

لم تعد الطاقة الكهربائية داخل منطقة ابو دشير بعد انقطاعها منذ انتهاء فصل الخريف الماضي. بعد قيام دائرة الكهرباء المسؤولة عن المنطقة برفع احدى المحولات بحجة الصيانة.. بحسب ساكني المنطقة الذين اوضحوا ان الامر يتعلق بقضية فساد ليس اكثر. كاشفين عن عمليات ابتزار مالي مورست ضدهم من اجل صيانة او نصب محولة اخرىبعد يأس اهالي المنطقة من مناشدة وزارة الكهرباء مرات تلو مرات دون اي اذن صاغية دفعهم الامر الى التجاوز على اعمدة كهربائية اخرى لتوفير الطاقة داخل منازلهم. ما ادى الى تعطل المحولات المتبقية داخل المنطقة.وقد أنهالت الكثير من الاتهامات ضد وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية نتيجة تلكؤ الوزارة بتوفير تيار الطاقة للمواطنين. خاصة بعد صرف الملايين من الدولارت التي قالت بأنها ستنتشل الواقع الكهربائي بعد سنوات من الضياع