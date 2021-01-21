Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالتفاصيل.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: تحذيرات من خطر التلاعب باصول الدولة‎

بالفيديو

2021-01-21 | 07:31
المصدر:
السومرية
1,252 مشاهدة

حذرت اوساط نيابية وقانونية من بيع اصول الدولة التي تم تضمينها كبنود وفقرات في موازنة الفين وواحد وعشرين مؤكدين ان مثل هكذا تحركات تعد ترسيخا للفساد واول خطوة بإتجاه خراب الدولة والمضي نحو المجهول.

تدخل اصول الدولة العراقية منحنا خطيرا جدا عقب كشف مصادر نيابية بان الاصول التي تمتلكها الدولة معرضة للبيع ..وسط شبهات بتورط صندوق النقد الدولي ببيع تلك الاصول حيث حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من ان بيعها قد ورد على شكل بنود وفقرات في الموازنة المزعم اقرارها في العام الحالي.

أول طريق للخراب والخطوة الاولى نحو المجهول المالي رهن لمستقبل الاجيال، بحسب مؤشرات الخبراء التي افادت بان العراقيين سيولدون وهم مديونون اضافة لعدم امتلاكهم شبرا في ارض البلاد مختصون قانونيون اكدوا ان اتخاذ مثل هكذا خطوات سيجعل العراق في مصاف الدول المتخلفة وهذا يشير على ان المصارف ابتعدت عن السياقات القانونية في تعاملتها مع الاموال المودعة مؤكدين ان قانون الاستثمار فيه ثغرات كبيرة لتسلل الفساد، فيما أكد معنيون في قطاع النزاهة ان بيع اصول الدولة يأتي نتيجة الرخاوة الواضحة في بنية الدولة.

احصائية يدمى لها القلب قالها رئيس هيأة النزاهة السابق موسى فرج ليكون وقع تصريحه كخنجر بروتس الشهير، خمسمئة مليار دولار سرقت من العراق بعد 2003 بواخر وسندات واموال مجمدة خارج البلاد لانها سجلت باسماء سياسيين 200 مليار دولار مودعة في سويسرا والمانيا والاف الفضائيين. فما عاد للفساد جديد مكان لاكتظاظ الاماكن به وماعاد للوطن وجود لاختناقه بالفساد والمفسدين.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:50 | 2021-01-21 15:50
15:40 | 2021-01-21 15:40
15:27 | 2021-01-21 15:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
30.94%
03:53 | 2021-01-21
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
03:53 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
18.77%
06:00 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
06:00 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
16.64%
04:06 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
04:06 | 2021-01-21
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
11.65%
03:49 | 2021-01-20
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
03:49 | 2021-01-20
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
11.62%
03:36 | 2021-01-21
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
03:36 | 2021-01-21
المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة
10.37%
06:21 | 2021-01-20
المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة
06:21 | 2021-01-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.