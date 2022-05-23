بعد أسبوع من عاصفة مماثلة... موجة غبار شديدة تضرب البلاد‎‎

مع تزايد موجات الغبار .. حذرت هيئة الارصاد الجوية من عاصفة ترابية شديدة ستضرب البلاد ليلة اليوم , فيما دعت وزارة الصحة المواطنين الى عدم الخروج من المنازل الا عند الضرورة القصوى.عاصفة ترابية شديدة، تضرب البلاد ، بعد أسبوع من موجة مماثلة امتدت لدول الخليج،، بحسب هيئة الإرصاد الجوية في العراق التي توقعت إن يكون الطقس، مغبرا في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية مع حدوث عواصف ترابية شديدة.وأكدت الهيئة أن الغبار سيستمر خلال اليومين التاليين، حيث تزاداد شدة العواصف الترابية خلال الليل، قبل أن ينجلي لاحقا،، وتأتي العاصفة الترابية الجديدة بعد أسبوع من عاصفة مماثلة وصل مداها إلى دول الخليج العربي وإيران.اذ أدت العاصفة الترابية الأسبوع الماضي إلى تعطل الحياة العامة بشكل كبير في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك بغداد، إضافة إلى إغلاق المطارات والمدارس، فيما استقبلت المستشفيات عشرات الحالات جراء الاختناق.وأبدت السلطات الصحية استعداداتها لهذه العاصفة الترابية الجديدة باستنفار مستشفياتها لاستقبال حالات الاختناق، داعية المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مؤكدة ان خطة دوائر الصحة تتضمن تهيئة العلاجات اللازمة وتوفير الأوكسجين.وتجتاح البلاد موجة من العواصف الترابية اشتدت حدتها منذ شهرين مما تسببت بأكثر من اثنتي عشرة حالة وفاة وإصابة خمسة ألاف شخص بحالات اختناق، فضلًا عن تعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية لساعات.