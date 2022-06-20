قلق وتخوّف... انتقال الحمى النزفية للحوم البيضاء في العراق؟‎‎

اثارت شائعات انتقال الحمى النزفية للحوم البيضاء قلقا وتخوفا كبيرا لدى المواطن .. في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المواشي والدواجن الداخلة للبلاد.الحمى النزفية من اللحوم الحمراء الى البيضاء .. كارثة جديدة تلوح بالافق .. مواطنون تخوفوا من الشائعات التي تحدثت عن انتقالها للدواجن التي تعتبر من الوجبات الرئيسة لمتوسطي الدخلالصحة كشفت بان تلك الشائعات هي حقيقة في الواقع.. لكنها لم تدخل العراق الى الان بل اصابت الطيور في بعض الدول الأفريقيةوبحسب الوزارة فان نحو مئتي شخص اصيبوا منذ بداية العام الفين واثنين وعشرين .. توفي منهم إثنان وثلاثون شخصا تفاقمت حالتهم نتيجة المرض في حصيلة قابلة للزيادة.