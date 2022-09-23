احصائيات صادمة بمعدلات العنف الاسري وارتفاع بحالات الزواج الثاني‎‎

احصائيات صادمة بمعدلات العنف الاسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن افصح عنها مجلس القضاء الاعلى لاسباب عديدة اكثرها انتشارا حالات تعنيف الاطفال بعد انفصال الابوين ، يقابلها ارتفاع في حصيلة معاملات حجة الإذن بالزواج من زوجة ثانيةوبحسب الإحصائية فأنه تم تسجيل اثنين وثلاثين الفا وخمسمئة وثماني حالات عنف ضد الأطفال والنساء وكبار السن في العراق خلال العام الفين وواحد وعشرين كانت لـمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي حيث تم تسجيل عشرة الاف ومئة وثلاث واربعين دعوى ، بمعنى انه تم تسجيل أكثر من ستين حالة عنف أسري في اليوم الواحدفي المقابل فقد سجلت محاكم العراق ثلاثة الاف وتسعمئة واحدى وثلاثين معاملة لحجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية خلال النصف الأول من العام الحالي في ست عشرة محكمة استئناف عدا إقليم كردستان وجاءت محكمة استئناف نينوى في الترتيب الأول فيما حلت استئناف كربلاء بالمرتبة الأخيرةيأتي هذا في وقت تكثف مديرية الشرطة المجتمعية من ملاحقاتها لإيقاف حالات العنف الاسري حيث تمكنت مؤخرا من إيقاف خمس حالات عنف أسري ضد نساء وأطفال واتخذت بحق المعنفين الإجراءات القانونية اللازمة فضلا عن تقديمها الدعم المعنوي والنفسي لضحايا العنف